PlayStation Store: al via i saldi sui giochi Ubisoft

Sono partiti oggi i saldi sui giochisul PlayStation Store europeo: fino al 6 marzo, tantissimi titoli della casa francese sono in vendita a prezzi ridotti, con sconti fino al 60% sul costo di listino.

Tra i giochi in promozione troviamo Assassin's Creed Origins, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Ghost Recon Wildlands, For Honor, Tom Clancy's The Division, Watch Dogs 2, Assassin's Creed The Ezio Collection, Assassin's Creed IV Black Flag, Steep e il bundle Far Cry 4/Far Cry Primal.

Per la lista completa dei giochi in offerta e per i prezzi (con percentuali di sconto maggiori per gli abbonati PlayStation Plus) vi rimandiamo all'apposita pagina del PlayStation Store.