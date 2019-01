PlayStation Store: al via il secondo round dei Saldi di Gennaio

Nuovi giochi si aggiungono oggi ai Saldi di Gennaio del PlayStation Store, con Sony che si prepara a dare ufficialmente il via alla seconda ondata di sconti e promozioni.

Tra i tanti giochi ora in offerta troviamo Hitman 2, Assassin's Creed Origins, Star Wars Battlefront 2, Resident Evil 7, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Tekken 7, Need for Speed Payback, Gran Turismo Sport. Di seguito, la lista dei nuovi giochi a sconto sul PlayStation Store:

Armikrog

Assassin’s Creed Origins

Assassin’s Creed Origins Deluxe Edition

Assassin’s Creed Origins Gold Edition

Detroit: Become Human Digital Deluxe Edition

EA Sports UFC 3

EA Sports UFC 3 Deluxe Edition

Far Cry 5

Far Cry 5 Deluxe Edition

Far Cry 5 Gold Edition

Far Cry 5 Season Pass

Hitman 2

Hitman 2 Gold Edition

Need for Speed Payback

Need for Speed Payback Deluxe Edition

Banner Saga Trilogy

Let Them Come

Pro Fishing Simulator

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Advanced Edition

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Complete Edition

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Gold Edition

Shining Resonance Refrain

Star Wars Battlefront II

The Banner Saga 1

The Banner Saga 2

The Long Dark

Yakuza Kiwami 2

Call of Duty Black Ops III Zombies Chronicles Deluxe

L'elenco completo è disponibile sul PlayStation Store, nel momento in cui scriviamo le nuove offerte non sono ancora live e dunque i prezzi non sono ancora disponibili, sarà necessario attendere la tarda mattinata affinchè lo store italiano si aggiorni correttamente con i nuovi sconti. Il secondo round dei Saldi di Gennaio terminerà il 18 gennaio 2019.