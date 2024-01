PlayStation Store, voglia di saldi per il weekend? Ecco i migliori giochi a meno di 10€

Avvicinandoci sempre di più al weekend, è arrivata dalle pagine del PlayStation Store una nuova offerta della settimana da non perdere. Il fine settimana è finalmente qui, ma quali sono i migliori giochi da comprare dal PlayStation Store a meno di 10 euro? Di nomi in lista ve ne sono stati, e molti di essi hanno fatto la stpria del gaming.

Partiamo subito col citare Mortal Kombat X, passando poi per Horizon Zero Dawn Complete Edition e giungendo alla scoperta di giochi del calibro di Resident Evil 3 Remake, Little Nightmares II e Fallout 76. Ecco così che la lista delle avventure accessibili ad un prezzo budget è caratterizzata da IP incredibili, alcune delle quali imprescindibili per un vero videogiocatore. Siete interessati a saperne di più? Allora ecco la lista dei titoli a meno di 10 euro da recuperare dal PlayStation Store.

Mortal Kombat X passa da 19,99 euro a 5,99 euro, con uno sconto del 70%;

passa da 19,99 euro a 5,99 euro, con uno sconto del 70%; Horizon Zero Dawn Complete Edition passa da 19,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

passa da 19,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 50%; Naruto Shippuned Ultimate Ninja Storm 4 passa da 19,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

Resident Evil 3 passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%; Need for Speed Rivals Complete Edition passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

Resident Evil 2 passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

Assetto Corsa Ultimate Edition passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

Little Nightmares II PS4 e PS5 passa da 29,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 67%;

PS4 e PS5 passa da 29,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 67%; Sonic Forces passa da 39,99 euro a 7,99 euro, con uno sconto dell'80%;

SEGA Mega Drive Classic passa da 29,99 euro a 5,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Control Ultimate Edition passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

LEGO Marvel Super Heroes 2 passa da 559,99 euro a 5,99 euro, con uno sconto del 90%;

Batman Arkham Collection passa da 59,99 euro a 7,79 euro, con uno sconto dell'87%;

Fallout 76 passa da 39,99 euro a 7,99 euro, con uno sconto dell'80%;

passa da 39,99 euro a 7,99 euro, con uno sconto dell'80%; Monopoly Family Fun Pack passa da 29,99 euro a 8,99 euro, con uno sconto dell'87%.

Termina così il nostro elenco dedicato ai titoli da recuperare in occasione del weekend, ma l'elenco completo è ricco di giochi dall'eccelsa qualità. Siete alla ricerca di qualche avventura videoludica da comprare per i prossimi giorni? Prima di salutarci, sapete quali sono i giochi più acquistati nel 2023 sul PlayStation Store? Quali titoli hanno trionfato?