PlayStation Store, weekend incredibile con le nuove offerte: Hogwarts Legaccy, GTA e altro

Dopo aver visto i prezzi pazzi sul PlayStation Store con i migliori giochi PS4 e PS5 a meno di 8 euro, è tempo di scoprire ciò che di interessante ha da offrire lo Store con le offerte del weekend a tema PlayStation che ha numerose sorprese in serbo per tutti i giocatori. I titoli in lista sono davvero numerosi e sono presenti grandi IP.

Alcune di esse fanno parte, a conti fatti, degli sconti PlayStation a meno di 15 euro che sono veri affaroni, come nel caso di Grand Theft Auto Online per PlayStation 5 a 9,99 euro. Tuttavia, nella sezione dedicata al fine settimana troviamo anche nomi altisonanti del calibro di Hogwarts Legacy, Scorn, Wo Long e molto altro. Il PlayStation Store è invaso dalle offerte, ma sapete riconoscere le migliori? No? Allora vi invitiamo a scoprire con noi le occasioni da non lasciarsi sfuggire:

Grand Theft Auto Online (PlayStation 5) passa da 19,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

Hogwarts Legacy Digital Deluxe Edition passa da 84,99 euro a 50,99 euro, con uno sconto del 40%;

Grand Theft Auto V PS4 e PS5 passa da 59,99 euro a 19,79 euro, con uno sconto del 67%;

Scorn passa da 39,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto del 25%;

Wo Long Fallen Dynasty PS4 e PS5 passa da 69,99 euro a 46,89 euro, con uno sconto del 33%;

SnowRunner Year 1 Pass + Year 2 Pass + Year 3 pass per PS4 e PS5 passa da 64,99 euro a 48,74 euro, con uno sconto del 25%;

Need for Speed Rivals Complete Edition passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

Burnout Paradise Remastered passa da 19,99 euro a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

Mafia III Definitive Edition passa da 29,99 euro a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

Borderlands 3 Ultimate Edition PS4 e PS5 passa da 99,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto del 70%;

Payday 3 Silver Edition passa da 69,99 euro a 55,99 euro, con uno sconto del 20%;

A Plague Tale Bundle passa da 79,99 euro a 47,99 euro, con uno sconto del 40%;

Mirror's Edge Catalyst passa da 19,99 euro a 1,99 euro, con uno sconto del 90%.

L'elenco è davvero ricco di giochi da non lasciarsi sfuggire tra le offerte del weekend presenti sul PlayStation Store. La piattaforma digitale di Sony è un ricettacolo di sconti, anticipando con una settimana di anticipo il grande momento delle offerte del Black Friday con un "antipasto" niente male.