PlayStation Store: Yakuza Kiwami 2 e Crash N. Sane Trilogy tra le offerte del weekend

Dopo aver già annunciato i ghiotti sconti della Milan Games Week con offerte per titoli come God of War, Detroit: Become Human e Horizon: Zero Dawn, Sony rincara la dose e propone ai suoi utenti una nuova lista di sconti per il weekend.

Fra le offerte del weekend troviamo nomi piuttosto interessanti, fra cui spiccano sicuramente quelli di Yakuza Kiwami 2, il remake del secondo capitolo dell'apprezzata serie action di SEGA, e Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, rifacimento curato da Vicarious Visions e Activision dei tre episodi dell'originale serie sviluppata da Naughty Dog dedicata all'iconico marsupiale.

Fra gli altri titoli presenti in lista, troviamo V-Rally 4, Madden NFL 19, NHL 19, Sword Art Online: Fatal Bullet, Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr, e New Gundam Breaker. Vi rimandiamo direttamente al PlayStation Store in caso foste interessati ad ulteriori dettagli sull'acquisto dei giochi in sconto.

Cosa ne pensate di questi nuovi saldi proposti da Sony? Vi ricordiamo che sul PlayStation Store è attiva una nuova promozione speciale, grazie alla quale potrete essere rimborsati della cifra di 10 euro in caso di pre-order di Just Cause 4, Fallout 76 e Battlefield V.