PlayStation: la strategia mobile di Sony prevede una crescita e nuove acquisizioni

Non solo PC e GaaS: la strategia di Sony per il prossimo futuro prevede anche l'espansione di PlayStation sul mercato mobile con il lancio di app basate su popolari IP dell'universo PlayStation come Ultimate Sackboy ad esempio, disponibile da qualche mese su App Store e Google Play.

Sony Corporation sta collaborando con studi esterni allo sviluppo di giochi per mobile e ci sono anche alcuni giochi in sviluppo presso la divisione mobile di PlayStation Studios, inaugurata nel 2022. Savage Game Studios sta sviluppando due giochi per smartphone e tablet tra cui uno shooter, Sony inoltre fa sapere che dopo quella di Savage si valutano anche altre acquisizioni e investimenti per continuare a crescere in un mercato sempre più competitivo ma in continua crescita in tutto il mondo.

Sony sta lavorando su 12 GaaS e giochi live e ci sono buone probabilità che alcuni di questi siano indirizzati anche e/o solamente al mercato mobile, un segmento che continua a rappresentare un business certamente molto invitante. Sony ha in programma anche di aumentare gli investimenti su nuove IP e in questo senso il mercato mobile ben si presterebbe ad eventuali sperimentazioni per il lancio di nuove proprietà intellettuali che potrebbero in seguito trovare terreno fertile anche su PS5.