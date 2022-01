PlayStation Studios: sono 17 i team al lavoro su giochi first party per PS5, PS4 e PSVR

Durante la conferenza di Sony Corporation al CES di Las Vegas c'è stato spazio anche per l'universo PlayStation, con Jim Ryan che ha confermato come attualmente ci siano 17 team interni al lavoro su giochi first party per PlayStation 5, PlayStation 4 e per la piattaforma in realtà virtuale PlayStation VR.

Non sono stati fatti nomi precisi ma nella slide di presentazione alle spalle di Ryan sono comparsi i loghi di Bluepoint Games, Insomniac Games, Guerrilla Games, Media Molecule, Polyphony Digital, Team Asobi, Sucker Punch Productions, Naughty Dog, Santa Monica Studio, Bend Studio e Housemarque solamente per citarne alcuni.

Una vera e propria squadra che punta alla produzione di esclusive di alto livello per le piattaforme PlayStation, Neil Druckmann ha confermato che Naughty Dog ha vari giochi in sviluppo (tra cui, presumiamo, il multiplayer di The Last of Us 2) mentre tra i progetti già noti e annunciati dagli studi first party citiamo God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Horizon Call of the Mountain, Gran Turismo 7, Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine.

E' chiaro però come ci siano tanti altri titoli in fase di sviluppo negli studi interni di Sony, il 2022 porterà sicuramente ad una nuova ondata di annunci, non ci resta che attendere per saperne di più.