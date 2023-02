PlayStation Studios ha acquisito Ballistic Moon? Il leak è di Sony!

Era già accaduto ai tempi dell'acquisizione di Bluepoint Studios da parte di Sony: sembra proprio che il team dei PlayStation Studios abbia involontariamente svelato una nuova acquisizione.

A segnalarlo, è la redazione di PlayStation Lifestyle, in seguito all'avvistamento di un annuncio di lavoro pubblicato da Sony. Indirizzato a un potenziale Senior Dialogue Designer, il documento dedicato alla descrizione della posizione lavorativa includeva un riferimento particolarmente interessante, relativo alla possibilità di lavorare con i molti "team partner di Sony". Peccato che tra questi ultimi, accanto a "Naughty Dog, Santa Monica Studio, Guerrilla Games, Firesprite, London Studios, Housemarque, Media Molecule, Insomniac Games, Sucker Punch Productions e molti altri", fosse inclusa anche Ballistic Moon.



Nel momento in cui l'avvistamento ha iniziato a circolare in rete, Sony ha provveduto a modificare l'annuncio, che - nel momento in cui scriviamo - non riporta più alcun riferimento alla software house. L'ipotesi di una acquisizione di Ballistic Moon da parte del colosso giapponese, a questo punto, è tutt'altro che da escludere. A tal proposito, ricordiamo che già la scorsa estate era arrivata la conferma dell'affidamento a Ballistic Moon di una esclusiva PS5, identificata con il nome in codice Project Bates.



Fondata nel 2019 da Neil McEwan, Chris Lamb, e Duncan Kershaw, tutti veterani dell'industria videoludica, Ballistic Moon sta lavorando al suo gioco d'esordio.