PlayStation Studios, addio al dirigente di Savage Game: il team interno perde il director

Nell'agosto dello scorso anno, la dirigenza Sony annunciava l'avvenuta acquisizione di Savage Game Studios, team che ora si rende protagonista di un cambio alla dirigenza.

Dalle pagine del proprio account LinkedIn, il managing director Michail Katkoff ha infatti ufficialmente annunciato il proprio addio all'azienda. Con il breve messaggio che trovate in calce a questa news, l'ex responsabile di Savage Game Studios spiega di aver preso questa decisione in completa autonomia, dopo aver iniziato ad accusare il peso di una vita focalizzata sul raggiungimento degli obiettivi lavorativi. Desideroso di ripristinare un equilibrio tra lavoro e vita personale, Michail Katkoff ha deciso di lasciare la software house, per poter dedicare maggiore attenzione agli affetti e al proprio benessere mentale.



A poco meno di un anno di distanza dall'ingresso di Savage Game Studios nell'ecosistema Sony, il team proseguirà la propria attività con una nuova leadership. Nel comunicare la notizia, Katkoff ha inviato i suoi auguri di buon lavoro alla divisione mobile dei PlayStation Studios. All'interno di quest'ultima, il team di Savage Game, lo ricordiamo, sta lavorando a un AAA di stampo live service e dall'anima action. Atteso su dispositivi mobile, il titolo non è ancora stato presentato ufficialmente al pubblico e non dispone di una precisa finestra di lancio.