I PlayStation Studios si amplieranno? Sony può spendere altri 5 miliardi in acquisizioni

Sony potrebbe ulteriormente allargare i PlayStation Studios nel prossimo futuro: la compagnia nipponica ha infatti a disposizione ancora 5,1 miliardi di dollari da investire entro il 2024 per l'eventuale acquisizione di ulteriori studi da aggiungere alla propria scuderia di software house.

Il dato è emerso durante una conferenza di Morgan Stanley alla fine del mese di febbraio, durante la quale il CFO di Sony, Hiroki Totoki, ha ricordato il piano di due trilioni di yen stanziati nel 2020 dal colosso nipponico in ottica acquisizioni, da utilizzare nei tre anni successivi. Totoki conferma che restano al momento ancora 0,7 trilioni di yen (pari appunto a 5,1 miliardi di dollari) da utilizzare in questo specifico contesto.

Va in ogni caso precisato che i soldi a disposizione non sono collegati unicamente alla divisione gaming, ma riguardano l'intero Sony Group: la compagnia potrebbe quindi decidere di investirli in ambiti non necessariamente collegati ai PlayStation Studios, sebbene chiaramente il settore videoludico non è escluso dall'equazione.

Negli scorsi giorni si erano diffuse voci secondo cui Sony vorrebbe comprarsi Take-Two in modo così da rispondere all'affare Microsoft-Activision da 70 miliardi di dollari. Il rumor tuttavia appare completamente privo di fondamento: anche qualora lo volesse, alla luce dei numeri emersi, Sony non avrebbe comunque liquidità sufficienti per mandare in porto un simile investimento.

In ogni caso altre compagnie di minore entità potrebbero sempre entrare nel mirino dell'azienda: su quali software house Sony dovrebbe puntare per allargare i PlayStation Studios, secondo voi?