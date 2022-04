PlayStation Studios: in arrivo acquisizione più grossa di Kojima Productions, per Grubb

Sono trascorse ormi settimane da quando hanno iniziato a circolare voci di corridoio su un'eclatante acquisizione da parte di Sony che andrebbe ad arricchire in maniera sensibile i suoi PlayStation Studios. A tornare sull'argomento è di nuovo Jeff Grubb, che rincara la dose con un'importante dichiarazione.

In uno dei suoi ultimi video, infatti, l'ex giornalista videoludico che si dedica ora al mestiere dell'insider ha confermato nuovamente che Sony sta per annunciare qualcosa di molto grosso. Se fin qui non vi è nulla di nuovo rispetto ai precedenti rumor, ciò che ha attirato inevitabilmente l'attenzione dei videogiocatori di tutto il mondo è la seconda parte della sua dichiarazione. Stando alle parole di Grubb, l'investimento fatto da Sony coinvolgerebbe un'azienda ben più grande ed importante di Kojima Productions, alzando di parecchio le aspettative dei fan.

Vi ricordiamo infatti che nelle ultime ore si è parlato della possibile acquisizione di Kojima Productions da parte di Sony per via della comparsa di Death Stranding in un'immagine promozionale dei PlayStation Studios. In ogni caso lo stesso Hideo Kojima ha messo a tacere tutti i rumor confermando che il suo team è e resterà indipendente.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che Sony ha investito in Epic Games per la creazione di un metaverso.