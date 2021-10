PlayStation Studios: in arrivo un FPS horror tripla A da Fabrik Games?

Sembra che Fabrik Games, team da poco unitosi a Firesprite Studios che a sua volta è recentemente entrato a far parte dei PlayStation Studios, sia al lavoro su un nuovo sparatutto a tinte horror tripla A. A rivelare questa possibilità è stato un annuncio di lavoro diffuso dallo studio.

Come si legge sul sito di Fabrik Games, lo studio è infatti alla ricerca di un Junion Level Designer che lavori ad un horror sci-fi AAA attualmente in lavorazione, da inserire all'interno di un "piccolo gruppo di level designers" specializzati nella realizzazione di "grandi progetti". Tra le competenze richieste viene segnalata di avere una "buona conoscenza dell'Unreal Engine 4", motore grafico che verrà quindi utilizzato per lo sviluppo del progetto. In aggiunta, è considerato "gradito" avere esperienze pregesse nella lavorazione di sparatutto in prima persona.

Fabrik Games sembra quindi al lavoro su un progetto ambizioso, sebbene al momento avvolto completamente nel mistero. Con molta probabilità il titolo è ancora nelle sue prime fasi di sviluppo e dunque sarà necessario attendere del tempo prima di avere informazioni concrete sul nuovo FPS Horror di casa Sony. Nel frattempo PlayStation ha comprato ufficialmente Bluepoint Games, ampliando ulteriormente il suo roster di studi esclusivi. Inoltre, sembra che Bluepoint Games sia al lavoro su un remake PS5 di un gioco molto amato, che tuttavia non dovrebbe avere nulla a che fare con Metal Gear Solid.