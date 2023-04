PlayStation Studios, si cambia! Arriva Angie Smets, ex Guerrilla Games

I PlayStation Studios di Sony hanno un nuovo Head of Development Strategy: si tratta di Angie Smets, ex Studio Director e Executive Producer di Guerrilla Games. La Smets abbandona il suo incarico dopo vent'anni passati in Guerrilla per andare a ricoprire un ruolo manageriale alla guida di PlayStation Studios.

Angie Smets ha ringraziato tutti per il supporto ricevuto in questi anni, affermando di aver sempre dato il massimo per far crescere Guerrilla Games, inoltre ringrazia tutta la squadra che negli anni ha creato giochi di altissimo profilo.

Guerrilla, dal canto suo, augura il meglio a Angie per questa sua nuova avventura e ne approfitta per confermare l'attuale management composto da Joel Eschler (Studio Director and Production Director) Hella Schmidt (Studio Director and General Manager) e Jan-Bart van Beek (Studio Director and Art Director).

Michiel van der Leeuw (Technical Director) si occuperà invece di coordinare il team tecnico responsabile dell'evoluzione del Decima Engine, il motore utilizzato per giochi come Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West, Burning Shores e Death Stranding.

Angie Smets si occuperà invece di stabilire le strategie per la crescita e l'affermazione di PlayStation Studios, con l'obiettivo di coordinare il lavoro dei team di Sony e garantire un piano di pubblicazione regolare per i giochi targati PlayStation.