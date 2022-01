I PlayStation Studios danno il benvenuto a Bungie: condivideranno le tecnologie

Un'altra bomba si è abbattuta sul mondo dei videogiochi: Sony ha appena acquistato Bungie per 3,6 miliardi di dollari, accogliendo nella sua famiglia uno studio con oltre trent'anni di storia responsabile della creazione di saghe amatissime come Halo, simbolo della concorrenza, e Destiny.

Sebbene non possa rivaleggiare per portata con l'acquisizione di Activision Blizzard King da parte di Microsoft (sia per le cifre messe in campo sia per il numero di studi coinvolti), l'evento odierno ha egualmente dato una bella scossa all'industria. I PlayStation Studios sono felici di dare il benvenuto ad un studio tanto importante quanto abile, e non vedono l'ora di condividere tecnologie e know-how con loro. A dichiaralo è stato Hermen Hulst, boss degli studi di casa PlayStation, nel messaggio di benvenuto che ha appena pubblicato su Twitter.

"Sono incredibilmente entusiasta di dare il benvenuto a Bungie nella famiglia PlayStation. Bungie crea dei giochi basati sulla community con una tecnologia eccezionale che sono davvero divertenti da giocare, e sono per certo che tutti i PlayStation Studios saranno entusiasti di ciò che potranno condividere e imparare assieme".

Non sono ovviamente mancati neppure i messaggi di benvenuto degli altri team della casa. Naughty Dog, Insomniac Games, Sucker Punch, Housemarque, Bend Studio & co hanno tutti salutato a modo loro i nuovi cugini di Bungie. Abbiamo raccolto i loro tweet in calce a questa notizia.