PlayStation Studios: Death Stranding sostituisce Concrete Genie nella nuova copertina

Come scoperto sul forum di ResetERA, Sony ha aggiornato il sito ufficiale dei PlayStation Studios con una nuova copertina, andando a rimuovere alcuni giochi e sostituendoli con altri. Salta all'occhio ad esempio la presenza di Death Stranding.

Il "vecchio" banner promozionale era composto da artwork di (in ordine, da sinistra a destra) Concrete Genie, Blood & Truth, MLB The Show 21, Ratchet & Clank Rift Apart, Ghost of Tsushima, God od War, The Last of Us Parte 2, Returnal, Horizon Zero Dawn Complete Edition, Days Gone, Astro's Playroom e Gran Turismo Sport.

La nuova copertina invece presenta, sempre da sinistra a destra: Death Stranding, Blood & Truth, MLB The Show 22, Ratchet & Clank Rift Apart, Ghost of Tsushima, God od War, The Last of Us Parte 2, Returnal, Demon's Souls Horizon Forbidden West, Days Gone, Astro's Playroom e Gran Turismo 7. Scompare quindi Concrete Genie sostituite da Death Stranding, debutta Demon's Souls e Gran Turismo Sport viene sostituito da GT7, così come Horizon Zero Dawn viene sostituito da Horizon Forbidden West.

In molti su ResetERA si chiedono come mai la scelta sia ricaduta proprio su Death Stranding dal momento che sì, il gioco di Hideo Kojima è targato PlayStation Studios, ma non si tratta di un gioco sviluppato da uno studio interno, a differenza di tutti gli altri titoli della copertina. Potrebbe trattarsi di un caso e del resto ribadiamo come il gioco sia pubblicato da PlayStation e dunque Sony lo consideri giustamente una sua esclusiva console, anche se prodotto da uno studio esterno a PlayStation Studios.