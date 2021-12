PlayStation Studios: dubbio rumor svela il numero di esclusive PS5 in lavorazione

Durante la serata in cui si torna a parlare dell'annuncio della data d'uscita di God of War Ragnarok, che potrebbe arrivare a breve, ecco che spuntano nuove voci di corridoio che riguardano il possibile numero di esclusive presso i team first party di Sony.

A diffondere la lista è stato l'insider Foxy, che attraverso il proprio account ufficiale Twitter ha deciso di comunicare ai suoi follower l'elenco delle software house che fanno parte dei PlayStation Studios con il relativo numero di progetti in lavorazione.

Ecco di seguito l'elenco completo:

Guerrilla Games: 3 giochi

Insomniac Games: 3 giochi

Sucker Punch Productions: 2 giochi

Sony Santa Monica Studio: 2 giochi

Naughty Dog: 2 giochi

Bluepoint Games: 2 giochi

Housemarque: 1 gioco

London Studio: 1 gioco

Sony Bend Studio: 1 gioco

Pixelopus: 1 gioco

Sony San Mateo: 1 gioco

Team ASOBI (ex Japan Studio): 1 gioco

Per quanto tutto ciò sia interessante, va precisato che queste informazioni sono tutt'altro che affidabili. A renderle poco credibili è anche il tweet di risposta di Tidux, storico insider del mondo PlayStation che ha commentato l'elenco di Foxy con un secco "No", lasciando poco spazio all'immaginazione.

Nel frattempo vi ricordiamo che qualche settimana fa Sony ha comprato Valkyrie Entertainment, tean che fa ora parte dei PlayStation Studios.