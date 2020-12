PlayStation Studios ed esclusive PS4 e PS5: Sony augura buone feste con tante cartoline

Dalle pagine del PlayStation Blog, i rappresentanti di Sony augurano buone feste a tutti gli utenti di PS4 e PS5, e più in generale a tutti gli appassionati di videogiochi, con tante cartoline realizzate dai PlayStation Studios e dai partner dell'azienda giapponese.

Alle celebrazioni per la fine di quest'anno che ha traghettato Sony verso la nextgen con il lancio di PlayStation 5, ovviamente, decidono di partecipare tutte le sussidiarie della compagnia nipponica attraverso delle cartoline dedicate ai protagonisti delle rispettive proprietà intellettuali.

Tra le tante cartoline che sono state pubblicate dai PlayStation Studios, non mancano i messaggi di Insomniac Games a tema Spider-Man Miles Morales, di Media Molecule con uno splendido albero di Natale allestito dagli Imp di Dreams e di altre realtà legate alla galassia Sony, come gli immancabili Guerrilla Games con un simpatico quadretto festivo che ritrae Aloy di Horizon Forbidden West.

L'iniziativa di Sony coinvolge anche gli sviluppatori delle esclusive che hanno caratterizzato l'offerta videoludica di PS5 e PS4, come Bugsnax o il remake di Demon's Souls firmato Bluepoint, e gli autori di titoli che arriveranno sul mercato nel 2021 solo su console PlayStation (e PC), come Kena Bridge of Spirits di Ember Lab o Returnal di Housemarque.

La ricca galleria di cartoline che accompagna il messaggio dei curatori del PlayStation Blog, come avvenuto negli scorsi anni, dovrebbe preannunciare la partenza delle ferie di fine anno per i gestori dell'importante canale comunicativo di Sony.