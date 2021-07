PlayStation Studios, la famiglia si aggiorna: Team Asobi sostituisce Japan Studio

È tempo di cambiamenti per i team interni di casa Sony, tra ristrutturazioni e nuovi ingressi in famiglia. In questi giorni, ad esempio, la compagnia nipponica ha annunciato diverse importanti aggiunte al gruppo dei PlayStation Studios.

A brevissima distanza dall'annuncio dell'acquisizione di Housemarque, team autore dell'apprezzata esclusiva PS5 Returnal, Sony ha infatti reso ufficiale anche l'acquisizione di Nixxes, team olandese che, almeno per il momento, sembra andrà a rivestire un ruolo di supporto per le altre software house Sony. Impossibile inoltre non citare la decisione del colosso giapponese di procedere con una profonda ristrutturazione di Japan Studios, la cui maggioranza della forza lavoro è infine confluita nel Team Asobi.

A ribadire la modifica degli equilibri, ci ha pensato ora anche il sito ufficiale dei PlayStation Studios, che non presenta più alcuna traccia di riferimenti a Japan Studio. Quest'ultimo è stato soppiantato proprio dal Team Asobi, presentato al pubblico come l'autore dell'esclusiva di lancio di PlayStation 5 Astro's Playroom.



Al momento, la software house non ha ancora comunicato quella che sarà l'identità della sua prossima produzione, ma non ha escluso un ritorno in scena dell'amato robottino. Nel frattempo, ad ogni modo, Team Asobi è in cerca di nuovo personale, con una campagna di ampliamento del proprio team.