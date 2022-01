PlayStation Studios: i fan vogliono che Sony compri Konami e Kojima Productions

Dopo aver appreso dell'acquisizione di Activision da parte di Microsoft, molti fan PlayStation hanno iniziato a temere la crescente espansione del colosso di Redmond e stanno chiedendo a gran voce nuovi investimenti all'azienda giapponese.

Come già accaduto in passato all'annuncio dell'acquisizione di Bethesda, anche in occasione del grosso investimento da 70 miliardi di dollari da parte di Microsoft si è scatenata un'ondata di post sui social nei quali i giocatori richiedono che Sony faccia una mossa simile. Il più grande desiderio degli appassionati sarebbe quello di vedere Konami e Kojima Productions entrare a far parte dei PlayStation Studios, così che proprietà intellettuali come Death Stranding, Silent Hill e Metal Gear Solid possano diventare esclusive Sony. Uno di questi fan ha addirittura realizzato un'immagine provando ad immaginare l'annuncio, includendo nel banner della tanto agognata acquisizione serie come Bomberman, Castlevania e Pro Evolution Soccer.

Per il momento non sembra che Sony sia intenzionata a fare passi del genere e, come già accennato da Jim Ryan qualche tempo fa, è più probabile che si stringano accordi con team di terze parti per portare i loro titoli in esclusiva su PS4 e PS5.

A proposito, sapevate che proprio qualche settimana fa Sony ha acquisito Valkyrie Entertainment?