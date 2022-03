PS Studios: Firesprite assume talenti per un 'horror AAA narrativo' su Unreal Engine 5

A pochi giorni dall'annuncio dell'ingresso degli studi Haven di Jade Raymond nei PlayStation Studios, le alte sfere di Firesprite lanciano una nuova tornata di assunzioni per accogliere talenti da impiegare, a quanto sembra, nello sviluppo di un videogioco horror ad alto budget e con una forte componente narrativa.

La sussidiaria inglese dei PlayStation Studios sta infatti aprendo diverse posizioni lavorative presso il proprio quartier generale di Liverpool. Nelle schede che accompagnano le domande di assunzione, il team Firesprite spiega che i nuovi membri della casa di sviluppo contribuiranno alla realizzazione di quello che viene definito come "un gioco AAA horror a vocazione narrativa".

L'anticipazione sullo sviluppo di un'avventura horror tripla A lascia perciò presagire l'inizio dei lavori su di un'esclusiva ad alto budget per PlayStation 5, presumibilmente legata ad una proprietà intellettuale inedita a giudicare dai mancati riferimenti a IP già note e, soprattutto, dall'impegno profuso da Firesprite nell'esperienza thrilling sci-fi di The Persistence. Sempre nelle schede degli annunci di lavoro aperti da Firesprite viene citato Unreal Engine 5 come motore grafico scelto per questo progetto.



L'azienda di Liverpool, lo ricordiamo, sta sviluppando anche a Horizon Call of the Mountain per PlayStation VR2 in collaborazione con Guerrilla Games: il contemporaneo impegno sul nuovo horror AAA narrativo non dovrebbe essere un problema per la sussidiaria dei PlayStation Studios, considerando l'espansione degli studi Firesprite avvenuta a dicembre e proseguita nei mesi successivi per portare l'organico a oltre 260 dipendenti.