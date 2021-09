PlayStation Studios oltre Firesprite: Hulst su 'qualità e unicità' dei team da acquisire

Con l'ingresso di Firesprite nei PlayStation Studios, Hermen Hulst interviene per delineare l'agenda videoludica di Sony e spiegare quanto sia essenziale, per il colosso tecnologico giapponese, guardare a quei team di sviluppo indipendenti che fanno dell'unicità e della qualità le proprie pietre angolari.

Nel corso di un'intervista concessa ai giornalisti di GamesRadar+, il massimo dirigente dei PlayStation Studios celebra il matrimonio con gli autori di The Persistence e The Playroom per poi volgere lo sguardo al futuro e precisare come "con i team che abbiamo acquisito di recente, come Housemarque, Nixxes e Firesprite, ho un rapporto privilegiato e li conosco davvero molto bene, quindi so di cosa sono capaci e in realtà so anche a cosa stanno lavorando. È proprio questo rapporto privilegato a rendermi fiducioso del fatto che i giochi che usciranno da quei team saranno aderenti alla visione dei PlayStation Studios, una famiglia di studi che cercano sempre di migliorarsi sia in termini di unicità che di qualità".

Ricollegandosi alla notizia dell'acquisizione di Firesprite, Hulst torna sui concetti appena espressi precisando come "è un matrimonio che riguarda proprio la qualità e l'unicità delle esperienze di gioco che cerchiamo sempre di portare avanti. Sono un team sorprendente, forse questo non viene percepito dal mondo esterno ma per chi è del settore, e ha visto crescere in maniera così incredibile Firesprite fino al punto da attrarre i migliori talenti del settore, sa che si tratta di un team dalla cultura davvero molto forte, con una visione inclusiva e accogliente".

Nell'intervista trovano spazio anche le dichiarazioni sulle esclusive PlayStation di Firesprite attualmente in sviluppo condivise da Graeme Ankers, Managing Director della software house di Liverpool appena entrata nella famiglia di Sony: "Firesprite sta portando avanti delle esperienze innovative che daranno vita a universi magici con cui i giocatori si divertiranno negli anni a venire".