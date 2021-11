PlayStation Studios: Firesprite al lavoro su un grosso gioco con ambizioni da AAA

Gli ultimi arrivati in casa PlayStation Studios si sono già ambientati: Firesprite, team di sviluppo di Liverpool acquisito da Sony lo scorso settembre, si è già messo al lavoro su qualcosa di ambizioso.

A tal fine, ha dato il via ad una corposa espansione: oltre ad aver inglobato Fabrik Games, software house di Manchester con la quale collaborava già da molti anni, Firesprite ha anche avviato una campagna assunzioni per andare a caccia di nuovi talenti. Proprio questa mattina, il Senior Narrative Designer Danny Salfield Wadeson ha usato il suo profilo Twitter per condividere un annuncio di lavoro per un nuovo Senior Writer da impiegare su quello che è stato definitivo come un "grosso ed emozionante progetto non ancora annunciato" con "ambizioni da AAA".

Supportati da Sony, i ragazzi di Firesprite stanno evidentemente lavorando a qualcosa di più grande rispetto a ciò al quale sono abituati. Per chi non lo sapesse, in passato lo studio di Liverpool ha collaborato con Robert Space Industries per lo sviluppo di Star Citizen e ha dato alle stampe The Playroom e The Persistence per PlayStation VR, quest'ultimo incluso tra i giochi gratis di novembre 2021 per PlayStation Plus.