PlayStation Studios: niente first party 'gratis' dal day one su PS Plus, rimarca Sony

Il tema del mancato arrivo delle esclusive dei PlayStation Studios dal day one su PS Plus torna d'attualità con le parole pronunciate da Nick Magure sulle pagine di GIbiz: il responsabile della divisione Abbonamenti di SIE ribadisce la strategia e il punto di vista di Sony.

L'esponente di Sony Interactive Entertainment spiega infatti che "siamo contenti della nostra strategia. Inserire i nostri giochi first party su PS Plus più avanti nel loro ciclo di vita ci ha permesso di raggiungere più clienti 12, 18 o 24 mesi dopo il lancio degli stessi videogiochi. Per noi è una strategia che funziona".

Ai microfoni di GamesIndustry.biz, Maguire entra poi nel merito degli accordi che vengono siglati da Sony per portare titoli di terze party dal day one su PlayStation Plus: "Occasionalmente, ci sarà sempre l'opportunità di investire in accordi per lanci dal day one su PS Plus di giochi come Stray. Ma per noi, lanciare giochi first party al di fuori dai nostri servizi in abbonamento è una strategia che sta funzionando e che continueremo a seguire anche per il futuro. Per quanto riguarda i giochi come servizio, come per tutti gli altri videogiochi, siamo costantemente alla ricerca di soluzioni per le decisioni più giuste da prendere, mentre guardiamo al ruolo che PlayStation Plus può svolgere in questa strategia".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate l'elenco completo dei giochi PlayStation Plus Extra e Premium di giugno.