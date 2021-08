PlayStation Studios, il futuro è multipiattaforma? SIE celebra MLB The Show e i porting PC

Contestualmente alla presentazione dell'ultimo report trimestrale di Sony che ha confermato il superamento delle 10 milioni di PS5 vendute, la divisione videoludica del colosso tecnologico giapponese si è soffermata sulle vendite multipiattaforma di MLB The Show 21 e sul successo dei porting PC dei PlayStation Studios.

In un paragrafo del resoconto finanziario di Sony Interactive Entertainment, l'azienda nipponica si complimenta con Insomniac Games e SIE San Diego per l'ottima accoglienza ricevuta con i loro ultimi progetti. A detta dei dirigenti di Sony, sia Ratchet & Clank Rift Apart che MLB The Show 21 hanno superato le "aspettative interne" della compagnia.

Di particolare interesse per le prospettive future dei PlayStation Studios è però la seconda parte del paragrafo, dove SIE specifica che "grazie alle vendite generate dagli add-on, MLB The Show 21 ha contribuito significativamente ai profitti generati nel corso dell'ultimo trimestre. Abbiamo inoltre iniziato a proporre i nostri titoli first party su piattaforme non PlayStation, MLB The Show 21 è stato uno di questi titoli che giunge in multipiattaforma dopo il successo iniziale che abbiamo ottenuto con le versioni PC di Horizon Zero Dawn e Days Gone".

Il "successo iniziale" a cui fanno riferimento i rappresentanti di SIE sembrerebbe suggerire una futura apertura, per l'azienda giapponese, alla commercializzazione multipiattaforma di un numero crescente di titoli sviluppati dalle software house interne ai PlayStation Studios. In quest'ottica, d'altronde, sembrerebbe rientrare anche il doppio riferimento di Sony alle vendite generate dagli add-on di MLB The Show 21 e al suo arrivo su "piattaforme non PlayStation", in funzione dell'arrivo del kolossal di baseball su Xbox Game Pass sin dal lancio.