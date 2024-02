PlayStation Studios: ci sono altri giochi cancellati e Media Molecule rischia la chiusura?

Nella giornata di ieri Sony ha annunciato l'intenzione di licenziare circa 900 dipendenti della divisione PlayStation e di ridimensionare e/o chiudere alcuni studi interni con l'obiettivo di rendere questo business più sostenibile.

Sappiamo che Guerrilla Games perderà il 10% della sua forza lavoro e si sta valutando la chiusura di London Studio, dietro le quinte però ci sarebbero altre manovre prese in considerazione per ridurre ulteriormente i costi e ottimizzare i processi produttivi.

Hermen Hulst ha confermato che alcuni giochi PlayStation Studios saranno cancellati e sebbene non siano stati fatti nomi precisi, uno di questi sembra essere Twisted Metal di Firesprite, secondo quanto riportato da Jason Schreier. Firesprite in ogni caso continuerà a lavorare sul suo horror AAA non ancora annunciato e anche il progetto multiplayer di Horizon sembra essere in salvo.

Al momento non ci sono dettagli precisi su quali titoli siano stati internamente cancellati e dunque tutti titoli annunciati da Sony recentemente (come Fairgames ad esempio) devono considerarsi ancora in sviluppo. E' probabile che la cancellazione possa riguardare progetti non ancora annunciati, come appunto Twisted Metal.

London Studio dovrebbe chiudere i battenti a breve ma sembra che a rischio ci sia anche il futuro di Media Molecule, autori di LittleBigPlanet. Lo studio ha interrotto nel 2023 il supporto a Dreams e sta lavorando ad un nuovo gioco non annunciato, tuttavia da tempo si parla di una forte crisi all'interno dello studio, con Sony che avrebbe perso fiducia dopo il flop commerciale di Dreams. Sarà vero? Per il momento Media Molecule resta operativo e non ci sono conferme dirette riguardo una possibile chiusura, che secondo alcune voci sarebbe comunque almeno stata presa in considerazione da Hermen Hulst e Jim Ryan.