PlayStation Studios: quali giochi ha sviluppato Bluepoint Games?

La famiglia di casa Sony si è allargata: PlayStation Studios ha comprato ufficialmente Bluepoint Games, aggiungendo così un altro team alla sua nutrita schiera di studi esclusivi che scriveranno la storia di PlayStation 5 nei prossimi anni con i loro lavori.

Ma quali giochi ha sviluppato finora Bluepoint Games? La casa americana con sede nel Texas in tempi recenti si è distinta per aver creato l'apprezzato remake di Demon's Souls, uscito a novembre 2020 come titolo di punta del lancio di PS5 sul mercato. In generale Bluepoint si è finora distinta per la realizzazione di diversi remake, remastered ed HD Collection di spessore, alcune anche molto elogiati da critica e pubblico quali il rifacimento di Shadow of the Colossus, la Uncharted: The Nathan Drake Collection e, una decina d'anni fa, raccolte quali la God of War Collection e la Metal Gear Solid HD Collection. Di seguito ecco tutti i titoli realizzati dallo studio:

Blast Factor (PS3, 2006)

God of War Collection (PS3 e PS Vita, 2009)

The ICO e Shadow of the Colossus Collection (PS3, 2011)

Metal Gear Solid HD Collection (PS3 e Xbox 360, 2011)

PlayStation All-Stars Battle Royale (porting PS Vita, 2012)

Flower (porting PS4 e PS Vita, 2013)

Titanfall (porting Xbox 360, 2014)

Uncharted: The Nathan Drake Collection (PS4, 2015)

Gravity Rush Remastered (PS4, 2015)

Shadow of the Colossus (PS4, 2018)

Demon's Souls (PS5, 2020)

Come si può vedere, già da anni Bluepoint e Sony hanno un rapporto molto stretto, cosa che fa sembrare ancora di più un passo naturale l'ingresso dello sviluppatore texano nei PlayStation Studios. A tal proposito, sembra che Bluepoint sia al lavoro sul remake PS5 di un gioco molto amato, sebbene per ora manchino conferme in tal senso.