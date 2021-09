PlayStation Studios sempre più grandi: Firesprite ha acquisito Fabrik Games

Sembra che indirettamente il numero di team facente parte dei PlayStation Studios sia ulteriormente aumentato grazie ad una recente mossa di Firesprite, software house che qualche mese fa è entrata nella famiglia Sony.

È appena giunta la notizia, infatti, dell'acquisizione da parte degli autori di Playroom dello studio chiamato Fabrik Games. Tale operazione non è stata avviata in maniera casuale, dal momento che Fabrik Games è stata fondata nel 2014 proprio dal boss di Firesprite, Graeme Ankers, con l'obiettivo di creare videogiochi al di fuori di Manchester (vi ricordiamo che la software house di Ankers ha sede a Liverpool). Il team ha inoltre collaborato con Firesprite allo sviluppo di The Persistence, lo sparatutto in prima persona con meccaniche da survival horror. La fusione dei due team permetterà a Sony di avere a disposizione 265 sviluppatori, i quali si occuperanno della creazione di produzioni tripla A.

Vi ricordiamo che, stando ad alcuni annunci di lavoro, Firesprite starebbe lavorando ad un'avventura narrativa tripla A e non è da escludere che l'acquisizione di Fabrik Games sia avvenuta al fine di velocizzare i lavori sul progetto o di avviare in contemporanea lo sviluppo di un altro gioco.