PlayStation Studios alle grandi manovre: ecco le software house acquisite dal 2019

Il noto analista Benji-Sales ha tratto spunto dall'appena avvenuto ingresso di Savage Game Studios nei PlayStation Studios per ripercorrere le "grandi manovre" compiute da Sony dal 2019 ad oggi per ampliare la propria famiglia di sussidiarie.

L'acquisizione della software house tedesca specializzata nella realizzazione di videogiochi e app per sistemi mobile, in effetti, è solo l'ultima delle mosse compiute in questi anni dal colosso tecnologico giapponese per espandere i PlayStation Studios in direzioni che, per la dirigenza di Sony, saranno sempre più centrali nel futuro dell'industria dell'intrattenimento digitale.

L'elenco stilato da Benji-Sales è la perfetta cartina tornasole della visione a medio-lungo termine di Sony: la strategia dell'azienda nipponica prevede il supporto alle esperienze singleplayer "a vocazione cinematografica" tanto amate dalla community PlayStation (basti citare Marvel's Spider-Man e l'acquisizione di Insomniac Games) e il rafforzamento della propria posizione nel mercato degli sparatutto multiplayer e dei GaaS (qualcuno ha detto Bungie?).

In questa visione rientrano anche gli sforzi profusi da Sony per assicurarsi il più ampio supporto in ambito PC (con l'esperienza acquisita da Nixxes Software), sullo sfondo dei progetti sperimentali e delle nuove IP promesseci da Haven Studios, Firesprite e Housemarque, gli autori di Returnal.

PlayStation Studios - acquisizioni dal 2019 ad agosto 2022

Insomniac Games

Housemarque

Nixxes Software

Firesprite

Fabrik Games (ora confluita in Firesprite)

Bluepoint Games

Valkyrie Entertainment

Haven Studios

Bungie

Savage Game Studios

E voi, cosa ne pensate delle acquisizioni finalizzate da Sony dal 2019 ad oggi? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che anche Microsoft sta portando avanti una strategia analoga che abbraccia le console, il mondo PC e i sistemi mobile: nei giorni scorsi, Phil Spencer si è detto fiducioso per l'acquisizione di Activision Blizzard e le valutazioni sui pericoli di monopolio che stanno interessando in questi mesi le principali autorità antitrust.