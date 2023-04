PlayStation Studios, i grandi risultati: Sony potrebbe puntare di più sull'ecosistema PC

Gli ultimi dati relativi al superamento degli obiettivi di vendita annuali con l'ultimo trimestre da record di PlayStation 5, fanno pensare che il futuro di Sony sia alquanto florido, soprattutto per quel che concerne l'approdo delle IP targate PlayStation Studios sull'ecosistema PC a cui abbiamo assistito negli ultimi anni.

Dalle analisi effettuate in prima battuta sui documenti relativi allo scorso anno fiscale, sembrerebbe che i ricavi relativi all'ecosistema PlayStation al di fuori delle console casalinghe (parliamo quindi di PS VR2, delle esclusive Sony approdate su PC, ecc.) siano stati più che positivi. Come possiamo evincere da una semplice comparazione tra l'anno fiscale del 2021 e del 2022, infatti, gli introiti relativi a quest'ultimo periodo di tempo evidenziano un ammontare delle entrate superiore del doppio.

Ricavi 2021

1° trimestre 2021 - 47.161 ¥ (385,8 milioni di dollari);

2° trimestre 2021 - 41.356 ¥ (303,2 milioni di dollari);

3° trimestre 2021 - 47.351 ¥ (347,2 milioni di dollari);

4° trimestre 2021 - 51.702 ¥ (379,1 milioni di dollari).

Ricavi 2022

1° trimestre 2022 - 60.478 ¥ (443,6 milioni di dollari);

2° trimestre 2022 - 54.508 ¥ (399,8 milioni di dollari);

3° trimestre 2022 - 82.031 ¥ (601,7 milioni di dollari);

4° trimestre 2022 - 142.900 ¥ (1,048 miliardi di dollari).

Il fatturato record di Sony, riferito alla parte del bilancio economico che include al suo interno i ricavi provenienti da altre voci, fa pensare che la compagnia possa decidere di puntare molto di più sull'ecosistema PC per la diffusione dei propri prodotti ad una mole di utenti sempre più ampia. Questo sarebbe uno dei diversi progetti che la compagnia ha in serbo per il mercato videoludico, come visto con l'aumento degli investimenti di Sony per nuove possibili acquisizioni dei PlayStation Studios per il 2023.