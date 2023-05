PlayStation Studios: Hermen Hulst è ispirato dal nuovo gioco di Sony Santa Monica

Hermen Hulst, responsabile di PlayStation Studios, è stato recentemente in visita negli studi di Sony Santa Monica, il team autore di God of War e God of War Ragnarok. Hulst fa sapere di essere "ispirato" da quello che ha visto, senza aggiungere altri dettagli.

Non è chiaro se Hermen abbia già visto in azione il nuovo gioco di Sony Santa Monica, di questo titolo non sappiamo ancora nulla se non che sarà un progetto su larga scala, difficilmente però ne sapremo di più quest'anno dal momento, probabilmente per una presentazione pubblica bisognerà attendere almeno il 2024, a meno di clamorose sorprese.

Sony Santa Monica è reduce dal grande successo di God of War Ragnarok con oltre 11 milioni di copie vendute in poche settimane, lo studio sta però già lavorando da tempo ad un progetto inedito e apparentemente non legato alla saga di Kratos.

Nel 2021 Sony Santa Monica ha iniziato ad assumere per un gioco fantasy, dopo God of War e God of War Ragnarok il team californiano vuole cimentarsi probabilmente con una nuova IP, una proprietà intellettuale tutta nuova che porti avanti la filosofia dello studio, da sempre impegnato nella scrittura di grandi storie con una narrazione epica e un gameplay solido.