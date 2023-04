PlayStation Studios: 'Il futuro del Decima Engine sarà ambizioso', per Guerrilla

Le grandi manovre che stanno interessando Guerrilla Games dopo la promozione di Angie Smets a dirigente dei PlayStation Studios coinvolgono anche a Michiel van der Leeuw: Technical Director di Guerrilla spiega su LinkedIn che, d'ora in avanti, si occuperà esclusivamente del futuro del Decima Engine.

Con la promozione di Smets a nuovo Head of Development Strategy del team PlayStation, van der Leeuw riferisce che la riorganizzazione che sta avendo luogo presso Guerrilla Games lo coinvolge personalmente in quello che lui stesso definisce come "il futuro del Decima Engine".

Il Technical Director di Guerrilla Games sottolinea che "d'ora in avanti mi concentrerò solo ed esclusivamente sui nostri ambiziosi piani futuri per l'evoluzione del nostro motore grafico Decima. Il team ha già elaborato una roadmap, il futuro del Decima Engine è davvero ambizioso".

Le parole pronunciate da Michiel van der Leeuw suggeriscono quindi l'evoluzione del motore grafico e, con essa, l'adozione del Decima Engine in tanti videogiochi PS5 dei PlayStation Studios, come pure dei partner terzi, basti pensare al lavoro svolto da Kojima Productions per dare forma all'universo post-apocalittico di Death Stranding.

Per rimanere in tema, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Horizon Forbidden West Burning Shores, l'ultima esperienza interattiva firmata da Guerrilla Games sfruttando gli avanzati strumenti di sviluppo integrati nella versione più aggiornata del Decima Engine.