PlayStation Studios: sempre più IP first party arriveranno su mobile, promette Sony

Nell'ultimo resoconto finanziario di Sony, il CFO Hiroki Totoki non si è limitato alla conferma dell'arrivo di 10 GaaS PlayStation entro il 2026 ma ha preannunciato anche lo sviluppo su sistemi mobile di numerosi videogiochi legati alle proprietà intellettuali dei PlayStation Studios.

L'esponente di Sony Corporation si ritaglia uno spazio nell'ultimo rendiconto finanziario del colosso tecnologico giapponese per precisare come "il mercato dei videogiochi mobile è incluso nei nostri piani di crescita. Riteniamo che per noi sia sempre una buona opportunità quella di portare le IP PlayStation alla più ampia platea di videogiocatori".

Pur senza sbilanciarsi sul nome delle proprietà intellettuali interessate da questa operazione che, presumibilmente, coinvolgerà i videogiochi più celebri e gli eroi più rappresentativi del multiverso PlayStation e Sony, Totoki sottolinea che "anche se non possiamo indicare un lasso di tempo specifico, possiamo certamente dire che ci sono dei piani per portare le IP PlayStation sui dispositivi mobile. I dettagli specifici su questa espansione (della platea di fruitori di giochi PlayStation, ndr) saranno condivisi in un secondo momento".

Nella medesima cornice della conference call di Sony è emerso anche il budget che il consiglio di amministrazione dell'azienda giapponese ha stanziato per i prossimi due esercizi fiscali, ossia 10 miliardi di dollari per acquisizioni fino a marzo 2024, un "tesoretto" di investimenti da cui, però, attingeranno tutte le branche di Sony e non solo la divisione PlayStation.