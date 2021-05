PlayStation Studios oltre Japan Studio: Sony XDEV avrà un ruolo internazionale

L'ultimo aggiornamento del sito ufficiale PlayStation sembra presagire delle importanti novità per una delle sussidiarie più importanti dei PlayStation Studios. Per i curatori del portale, infatti, Sony XDEV non è più una realtà "europea" ma una compagnia che, d'ora in avanti, opererà a livello internazionale.

Con il sito web di Sony XDEV Europe invariato da mesi (senza alcun riferimento alle recenti collaborazioni come quella per dare forma a Returnal e Sackboy Una Grande Avventura), sono infatti i gestori del portale PlayStation.com a fornire delle precisazioni sull'attuale status della compagnia che, in questi anni, ha fatto da raccordo tra Sony e i partner multipiattaforma per supportare lo sviluppo e la pubblicazione dei loro titoli su piattaforme come PS4, PS Vita e PS5.

Fino ad oggi, XDEV si è interfacciata solo con le aziende del Vecchio Continente. Il nuovo impegno dell'ormai ex XDEV Europe nelle future "operazioni a livello internazionale" citate dal sito PlayStation viene ulteriormente rafforzato dagli indizi lanciati sui social dai dipendenti del team di Liverpool.

Molti esponenti della sussidiaria inglese dei PlayStation Studios riferiscono su LinkedIn di aver assunto da poco delle nuove posizioni lavorative come "produttori esterni globali". Il ruolo internazionale affidato da Sony al collettivo di XDEV, quindi, potrebbe ricollegarsi alle recenti notizie sull'abbandono da Japan Studio di molte figure chiave della compagnia, come pure sull'alleanza di Sony con Jade Raymond e i suoi Haven Studios per sviluppare una nuova proprietà intellettuale da lanciare, supponiamo, in esclusiva su PS5.