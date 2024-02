PlayStation Studios: i licenziamenti colpiranno anche Insomniac, Guerrilla e Naughty Dog

A seguito della valutazione di centinaia di licenziamenti della divisione PlayStation, Sony ha fatto chiarezza sui team di PlayStation Studios che verranno colpiti da questa apparentemente massiccia serie di tagli al personale.

Hermen Hulst, responsabile di PlayStation Studios, conferma che i tagli colpiranno gli studi di Sony sparsi negli Stati Uniti, in Europa e in Giappone.

Al momento il piano prevede licenziamenti in Insomniac Games, Naughty Dog e presso i team interni di ricerca e sviluppo tecnologico, creativo e presso i team di supporto. In Europa invece si valuta la chiusura totale di London Studio e di ridurre il personale attivo in Guerrilla Games e Firesprite. In aggiunta si valutano anche altri piccoli tagli in altri team PlayStation Studios sparsi per il mondo.

Hermen Hulst ha poi parlato della strategia per il futuro di PlayStation consapevole che "fornire e sostenere esperienze sociali e online, nonché lanciare giochi su dispositivi e piattaforme aggiuntive come PC e mobile, richiede un approccio diverso e risorse diverse."

Secondo quanto riportato da Jason Schreier di Bloomberg, una delle prime vittime di questa ristrutturazione sarebbe Twisted Metal di Firesprite, il gioco è stato cancellato e lo studio come detto ridimensionato. Non sappiamo al momento se e quali altri progetti abbiano subito una simile sorte.