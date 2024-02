PlayStation Studios dopo i licenziamenti: Sony cambia la propria strategia AAA

La notizia dei 900 licenziamenti dei PlayStation Studios e della chiusura di Sony London Studio s'accompagna a un messaggio condiviso da Hermen Hulst: il responsabile delle galassia di software house del colosso tecnologico giapponese preannuncia un importante cambio di strategia nello sviluppo dei tripla A di Sony.

Dalle colonne del sito ufficiale di Sony Interactive Entertainment, il boss dei PlayStation Studios conferma i licenziamenti operati presso Insomniac Games, Naughty Dog, Sony London Studio, Guerrilla e Firesprite, per poi delineare la visione dell'azienda nipponica in merito allo sviluppo dei futuri videogiochi first party di SIE.

"Il nostro obiettivo è sempre stato quello di realizzare i migliori giochi per i fan di PlayStation", esordisce nel suo discorso Hulst prima di sottolineare come "PlayStation 5 è al suo quarto anno e siamo in una fase in cui dobbiamo fare un passo indietro e guardare il tutto da una prospettiva che ci consenta di vedere di cosa ha bisogno la nostra azienda. Il nostro settore ha vissuto un cambiamento continuo e fondamentale, un cambiamento che influenza il modo in cui tutti noi creiamo e fruiamo i videogiochi. Continuare a proporre storie coinvolgenti basate sulla narrazione, un aspetto che caratterizza le esperienze dei PlayStation Studios, richiede una profonda rivalutazione del modo in cui operiamo se vogliamo mantenere in futuro il livello di qualità a cui aspiriamo".

L'alto esponente dei PlayStation Studios dichiara inoltre che "fornire e sostenere esperienze sociali e online, nonché lanciare giochi su dispositivi e piattaforme aggiuntive come PC e mobile, richiede un approccio diverso e risorse diverse. Per affrontare queste sfide, abbiamo spinto la crescita dei PlayStation Studios, investendo in nuove tecnologie e partnership o reclutando talenti da tutto il mondo. Ma la crescita in sé non è un'ambizione. I PlayStation Studios si impegnano a scoprire continuamente modi per lavorare insieme, collaborare e unire gli sforzi per assicurarci di essere in grado di creare giochi che spingano i confini del medium e restituiscano agli utenti ciò che si aspettano da noi".

Il primo effetto di questa riorganizzazione dei PlayStation Studios, oltre i licenziamenti, sarà rappresentato dalla chiusura di diversi progetti interni ai quali le sussidiarie di Sony stavano lavorando in questi anni.