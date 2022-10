PlayStation Studios: Londra si tinge di fantasy nel nuovo action coop in esclusiva PS5

Dalle colonne di GamesIndustry.biz, i rappresentanti di PlayStation London Studio confermano di essere al lavoro su un action cooperativo in esclusiva PS5 ambientato in una versione fantasy di Londra.

Nel renderci partecipi del lavoro che stanno portando avanti in seno ai PlayStation Studios, gli esponenti della sussidiaria britannica di Sony spiegano che questa nuova IP sarà, per loro, 'la più ambiziosa fino ad oggi'.

Gli autori di EyeToy, Wonderbook, PlayStation Home e più di recente dell'esplosivo shooter per PSVR Blood & Truth illustrano la visione creativa del loro prossimo progetto e, con le dichiarazioni della dirigente Tara Saunders, ci informano che "trarremo ispirazione e forza dal lavoro che abbiamo portato avanti in questi anni per applicarlo in un action cooperativo online dal DNA innovativo. Il concept art che vi mostriamo quest'oggi ritrae una versione moderna di una Londra fantasy appartenente a una dimensione alternativa. Il tema centrale del gioco sarà quello di ibridare gli elementi magici e fantasy di questo mondo in un contesto familiare a tutti coloro che visitano Londra".

Nel dare forma a questa nuova IP, i vertici di PlayStation London Studio affermano di essersi rifatti ai colleghi di Guerrilla Games e, nella fattispecie, alla loro capacità di passare da Killzone a Horizon Zero Dawn.