PlayStation Studios: matrimonio in vista tra Sony e WBIE? Ne parla Pachter

Non ancora superato il clamore mediatico suscitato dalle sue dichiarazioni su PS5 Digital Edition come sbaglio di Sony, l'analista Michael Pachter prova ad aprire una finestra sul futuro per ipotizzare il probabile ingresso dei Warner Bros. Interactive Entertainment nei PlayStation Studios.

Scambiando quattro chiacchiere con la redazione di GamingBolt, l'analista di Wedbush Securities si è ricollegato alla recente notizia di Microsoft che compra ZeniMax e Bethesda per volgere il proprio sguardo alla strategia di Sony e spiegare che "le loro acquisizioni, ad oggi, sono state di portata minore, come con Insomniac. Penso che Sony sia in una buona posizione per acquistare gli asset di WBIE, qualora AT&T decidesse di rimetterli nuovamente in vendita. Dipende tutti da quali scelte vorranno fare i dirigenti di AT&T. Se vogliono continuare a concedere in licenza le loro IP, probabilmente non accetteranno nessun accordo di esclusiva poiché li limiterebbero a una sola piattaforma, ma se decidessero di vendere tutti i diritti videoludici su serie come Batman o Mortal Kombat, in questo caso penso che Sony sia abbastanza forte da inserirsi e tentare di acquisirle nel proprio portafoglio di IP".

Lo stesso Pachter sottolinea, d'altronde, come "Sony lo ha già fatto in passato con Spider-Man, quindi sappiamo che sarebbero interessati a un accordo del genere. Non avrei mai considerato questo scenario perchè sapevamo che WB non era più in vendita, ma ora che Bethesda è stata acquisita per 7,5 miliardi di dollari già mi immagino i vertici di AT&T che si interrogano sul da farsi e pensano se possono o meno ottenere 7 miliardi vendendo le loro IP".

Quanto alla richiesta avanzata dagli appassionati che esortano Sony ad acquisire Konami e l'IP di Metal Gear Solid, o persino la proprietà intellettuale di Final Fantasy da Square Enix, Pachter è lapidario: "Beh, Metal Gear senza Kojima potrebbe non valere molto, e l'ultimo Final Fantasy quando è uscito, nel 2016? Non sono sicuro che a qualcuno importi davvero, penso che stiamo discutendo di serie che vendono al massimo due milioni di copie e non rappresentano dei 'system seller'. Probabilmente lo sono in Giappone, ma i giapponesi non comprano Xbox e quindi Sony non se ne deve preoccupare".