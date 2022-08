PlayStation Studios, nasce la Divisione Mobile: Sony rassicura i giocatori PS4 e PS5

A poche ore di distanza dalla chiusura della Gamescom 2022, arriva un annuncio a sorpresa, che rivela l'acquisizione di Savage Game Studios da parte di Sony.

Contestualmente all'annuncio del nuovo ingresso nel team creativo PlayStation, è stata inoltre annunciata la creazione di una Divisone Mobile dei PlayStation Studios. Quest'ultima, spiega Sony, "opererà in maniera indipendente dal settore dello sviluppo console, e si concentrerà sulla realizzazione di esperienze da vivere in mobilità, basate sia su nuove IP sia su IP Sony già esistenti". Tra i team parte di questa nuova divisione, troviamo appunto Savage Game Studios, attualmente al lavoro su di un Action mobile Sony di calibro AAA.

A latere della comunicazione, i vertici di Sony hanno voluto rassicurare il pubblico di appassionati legato agli universi di PS4 e PS5. "I nostri sforzi estranei al mondo console - scrive il colosso giapponese - non diminuiranno in alcun modo il nostro impegno nei confronti della community PlayStation, né intaccheranno la nostra passione per la realizzazione di fantastiche esperienze single player e a traino narrativo". Nel ricordare il debutto di Horizon: Forbidden West, Gran Turismo 7 e MLB The Show 22, Sony ricorda inoltre l'imminente appuntamento con God of War: Ragnarok e il futuro approdo sul mercato di PlayStation VR 2.