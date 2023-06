PlayStation Studios, Nicola Sebastiani abbandona Sony: addio al capo di PlayStation Mobile

Non molto tempo fa, Sony annunciò all'utenza di tutto il mondo la nascita della divisione mobile dei PlayStation Studios, suggerendo la volontà della compagnia di espandersi in un mercato alquanto florido ed altrettanto redditizio come quello del gaming tascabile e alla portata di tutti. Tuttavia, il progetto ha da poco perso un volto importante.

Nel corso della giornata di oggi è sopraggiunta la notizia dell'abbandono di Sony da parte di Nicola Sebastiani, capo di PlayStation Mobile. A due anni di distanza, dunque, il vertice della divisione facente parte del colosso del gaming giapponese ha lasciato il proprio posto dirigenziale acquisito nel corso del 2021, dopo che ha contribuito all'importante acquisizione di Sony di Savage Game Studios.

Al momento non sono note le motivazioni dietro la decisione di Sebastiani, lasciando aperti alcuni interrogativi sulla volontà o meno di abbandonare le fila del marchio PlayStation. In occasione dell'accaduto, però, sembrerebbe che Sony abbia provveduto alla nomina di un responsabile e di un co-responsabile del settore in questione: parliamo di Kris Davies e Oliver Courtemanche. Da, rispettivamente, Senior Director responsabile del Mobile Business Development e Senior Director responsabile del prodotto mobile, Davies e Courtmanche giungono a gestire il reparto mobile della compagnia dopo poco tempo dal loro ingresso in quel di Sony (avvenuto nell'aprile 2022).

Sony continua quindi a spingere l'acceleratore con i propri team interni, soprattutto in seguito all'annuncio dei PlayStation Studios relativo all'assenza di first party gratis dal day one su PS Plus.