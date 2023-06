PlayStation Studios: Nixxes 'sempre più impegnata nello sviluppo di Remaster e porting PC'

Entrata nei PlayStation Studios nel 2021, Nixxes Software è al centro del nuovo video approfondimento realizzato da Sony per descrivere le attività svolte dalla software house olandese all'interno della famiglia di sussidiarie del colosso tecnologico giapponese.

L'approfondimento offertoci dai curatori dei profili social del team PlayStation offre a Coen Frauenfelder, ingegnere capo di Nixxes Software, l'opportunità di descrivere gli incarichi che sta svolgendo insieme agli altri membi della casa di sviluppo europea.

Frauenfelder spiega che "ciò che forniamo ai PlayStation Studios sono porting per PC di giochi di alta qualità. Stiamo anche aumentando il nostro lavoro nella creazione di Remaster. Non siamo una software house che crea videogiochi, siamo specialisti che si concentrano su aree specifiche dell'industria videoludica".

Sin dall'anno di fondazione (1999), la software house di Utrecht ha maturato una grande esperienza nello sviluppo di porting PC di giochi multipiattaforma, stringendo col tempo delle importanti collaborazioni che hanno consentito al team olandese di firmare le trasposizioni PC di titoli noti come Marvel's Avengers, Deus Ex Mankind Divided e Rise of the Tomb Raider. Più di recente, Nixxes si è occupata del porting PC di Spider-Man Miles Morales.