PlayStation Studios: Nixxes Software fungerà da supporto tecnico? Il comunicato di Sony

Il comunicato ufficiale che sancisce il matrimonio di Nixxes Software con Sony contribuisce a fornire un primo chiarimento sulle finalità e sulle prospettive future di questa importante acquisizione per i PlayStation Studios.

Dalle colonne del portale di Sony Interactive Entertainment, il capo dei PlayStation Studios Hermen Hulst riprende le dichiarazioni condivise nel tweet d'annuncio dell'ingresso di Nixxes nella famiglia di Sony e sottolinea come "rispetto molto Nixxes, un team di grande esperienza e sono entusiasta di vederlo entrare a far parte del gruppo di sviluppo mondiale di SIE. Hanno una grande passione per il miglioramento dei giochi e per offrire la migliore esperienza possibile agli utenti. Nixxes sarà una risorsa importante per tutti i PlayStation Studios, aiuteranno i nostri team a concentrarsi sul loro obiettivo più importanti, ossia quello di creare contenuti PlayStation unici con la migliore qualità possibile".

Stando a quanto precisato da Hulst, quindi, il team di Nixxes Software metterà a disposizione degli altri team dei PlayStation Studios le proprie competenze nel supporto tecnico e nello sviluppo, anche se non è chiaro se in quest'ultimo caso verrà finalizzato nella creazione di porting PC o di titoli inediti per PS4 e PlayStation 5. I concetti espressi da Hulst vengono ripresi anche da Jurjen Katsman, fondatore di Nixxes, nel riferire che "non vediamo l'ora di metterci al lavoro e siamo così entusiasti di portare la nostra esperienza tecnica e di sviluppo all'interno di una realtà con proprietà intellettuali così potenti come quella dei PlayStation Studios".

Il comunicato condiviso da SIE sottolinea come i termini di questa transazione, inclusi i costi sostenuti per acquisire Nixxes Software, non verranno resti noti per via degli impegni contrattuali stipulati da ambo le parti.