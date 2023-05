PlayStation Studios, un progetto non annunciato invade LinkedIn: novità presto in arrivo?

PlayStation Studios avrebbe un progetto non annunciato in cantiere: sono queste le ultime novità provenienti dal mondo videoludico, le quali seguono a ruota le recenti informazioni sulla chiusura di Pixelopus comunicata in via ufficiale da Sony che, oltre all'amaro in bocca per alcuni utenti, ha lasciato molti dubbi in seguito al comunicato stampa.

Ciò nonostante, il macro-progetto di Sony Interactive Entertainment continua ad andare avanti e, secondo quanto riferito dal Senior VFX Dylan S. presso la compagnia all'interno del proprio profilo LinkedIn, sembrerebbe che il mondo Sony sia pronto ad accogliere a braccia aperte una nuova produzione videoludica. Quando? Purtroppo non vi sono dettagli in merito alla natura del progetto in sé e nemmeno sulla fase di realizzazione dello stesso.

Tuttavia, in quel di LinkedIn possiamo leggere (sempre dal sopracitato Dylan S.) che "I miei ultimi lavori cinematografici sono apparsi in MIB: International; Welcome to Marwen; Topgun: Maverik e Loki". Invece, sul fronte videoludico, si fa riferimento ai seguenti giochi: "God of War: Ragnarok; Progetto non annunciato 2023". Che si tratti del lavoro targato Pixelopus di cui tanto si è parlato negli scorsi giorni; lavoro realizzato in Unreal Engine 5 che sarebbe dovuto approdare su PS5 ma che ora potrebbe non vedere la luce?

Non c'è modo di rispondere con esattezza alla suddetta domanda. Tuttavia, molti team di Sony sono pronti a un reveal delle prossime esclusive su PS5 secondo Shinobi e la datazione "2023" del progetto non annunciato farebbe facilmente pensare che si tratti proprio di una delle produzioni sulle quali Sony è al lavoro da diverso tempo.