PlayStation Studios, nuova analisi: oltre 13 miliardi di dollari per acquisizioni future?

Adam Berggren, un investitore svedese specializzato in analisi videoludiche, ha pubblicato sulle pagine del suo blog un'interessante riflessione sulle prossime mosse che Sony potrebbe compiere da qui al 2023 per ampliare i PlayStation Studios con nuove acquisizioni di software house.

L'investitore indipendente si è riallacciato agli ultimi report finanziari pubblicati da Sony Interactive Entertainment e alle dichiarazioni condivise dai dirigenti del colosso tecnologico giapponese, soffermandosi sul grande successo commerciale di PlayStation 5 e sulle attività svolte in questi ultimi mesi per espandere la famiglia di sussidiarie dei PlayStation Studios.

Dopo aver valutato attentamente i dati emersi dai più recenti report trimestrali della compagnia nipponica, Berggren giunge alla conclusione che Sony Interactive Entertainment sia potenzialmente in grado di spendere tra i 13 e i 18 miliardi di dollari (tra gli 11,2 e i 15,5 miliardi di euro al tasso di cambio attuale) per acquisire nuove software house.

Come spiega lo stesso investitore indipendente, infatti, "l'obiettivo attuale di Sony è quello di far crescere SIE. I loro studi interni hanno obiettivi incredibilmente grandi per la crescita, con la maggior parte delle sussidiarie impegnate su più fronti nel dare forma a molteplici videogiochi. Il focus è l'efficienza, ma il target finale è quello di consentire a ciascuna software house di mantenere un ritmo produttivo simile a quello di Insomniac, con 2/4 giochi in sviluppo per ogni sussidiaria. [...] Le aree con il maggiore potenziale di crescita per Sony potrebbero essere quelle dei videogiochi in Realtà Virtuale (dove dovrebbero essere impegnati tra 1 e 3 team interni ai PlayStation Studios) e in multiplayer, pur con la volubilità e l'imprevedibilità che caratterizza il mercato dei videogiochi online".

Secondo l'investitore, Sony Interactive Entertainment potrebbe concentrarsi da qui in avanti nella finalizzazione di accordi che consentano ai PlayStation Studios di espandersi in regioni come il Medio Oriente e in Paesi come la Polonia, il Canada, il Giappone e la Cina, garantendo così una maggiore presenza dell'azienda in mercati non ancora "approfonditi".