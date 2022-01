PlayStation Studios: rumor su uno stealth open world, si tratta di Syphon Filter o Socom?

Nel corso delle ultime ore è stato pubblicato un post molto interessante da un insider, il quale anticipa l'arrivo di un titolo stealth da parte dei PlayStation Studios che è probabilmente legato ad un'IP di successo.

A svelare questa informazione è stato Tidux, lo stesso insider legato al mondo PlayStation e ben noto al pubblico che proprio qualche giorno fa ha smentito il dubbio rumor sul numero di esclusive in sviluppo per PS4 e PS5.

Ecco di seguito il tweet pubblicato dall'insider del mondo Sony:

"Un'esclusiva con meccaniche stealth e action ambientato in un mondo aperto è stata appena approvata ed è attualmente in sviluppo presso i PlayStation Studios. Pensate ad un incrocio tra Metal Gear Solid 5 e Splinter Cell in cui è possibile avere un approccio totalmente libero alle missioni e procedere senza mai farsi vedere o ad armi spianate."

In aggiunta a questo messaggio ne troviamo un altro, il quale lascia intendere che l'insider sappia qualcosa in più sul gioco ma che non voglia rivelarlo per evitare di rovinare la sorpresa ai giocatori. Un post del genere potrebbe nascondere quindi un legame tra il progetto e qualche IP famosa: molti utenti ritengono possa trattarsi di un reboot di Socom o di Syphon Filter, entrambe serie ormai abbandonate da Sony che potrebbero fare il proprio ritorno in grande stile.

In attesa di scoprire se tali rumor siano affidabili o meno, vi ricordiamo che Sony ha di recente acquisito Valkyrie Entertainment.