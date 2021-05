PlayStation Studios: sale a 44 il numero di prodotti sulla pagina Steam

Nel weekend la pagina di PlayStation Studios su Steam è stata aggiornata con tantissimi prodotti per un totale di 41 diversi contenuti tra giochi e DLC, adesso questo numero è salito a 44 con l'aggiunta di altri tre titoli misteriosi.

Tra i contenuti presenti citiamo Helldivers con 16 DLC, Predator Hunting Grounds con sei pacchetti scaricabili, Horizon Zero Dawn Complete Edition, Days Gone, Guns! Up e Everybody’s Gone to the Rapture, ai quali si aggiungono tre contenuti non meglio identificati.

Potrebbe trattarsi di altri giochi targati PlayStation Studios o magari di DLC ed espansioni, al momento la situazione non è chiara ed è difficile lanciarsi in speculazioni. C'è chi è pronto a scommettere nell'arrivo su PC di giochi come The Last of Us e The Last of Us Parte 2, Bloodborne, God of War e Marvel's Spider-Man, oltre a produzioni più recenti come Demon's Souls, Sackboy Una Grande Avventura e Returnal, si tratta però solamente di speranze della community e di fatto non ci sono rumor attendibili a riguardo.

Tra i giochi misteriosi non rientra certamente Ratchet & Clank Rift Apart per PC, Insomniac Games ha infatti smentito categoricamente che il gioco sia in arrivo su altre piattaforme oltre a PlayStation 5, mettendo così a tacere i rumor delle scorse ore.