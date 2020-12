PlayStation Studios, il sito si rifà il look: acquisizioni o nuovi giochi in vista?

Come giustamente sottolineato dalla community del forum di ResetEra, la divisione videoludica di Sony sta aggiornando le diverse versioni internazionali del sito ufficiale dei PlayStation Studios: che sia il preludio all'annuncio di acquisizioni o di nuovi giochi in esclusiva per PS4 e PS5?

Le modifiche apportate dal colosso tecnologico nipponico partono, naturalmente, dalla versione in lingua giapponese del portale dei PlayStation Studios. L'aggiornamento in questione non riguarda solo il layout grafico ma comprende anche la scheda che riassume gli scopi prefissi dai PlayStation Studios e le attività svolte dalle diverse sussidiarie.

Ad alimentare le speranze degli appassionati per il reveal di acquisizioni, di nuove IP o di giochi provenienti da serie già note c'è la semplice constatazione che il portale web, pur essendo stato lanciato ufficialmente, risulta essere ancora incompleto. Il link al sito di Sony London Studio, ad esempio, rimanda ad una sezione del sito di PlayStation.com che non è ancora accessibile pubblicamente.

Altre software house elencate nel portale, come Sony San Diego, San Mateo e Pixelopus, non presentano nemmeno un collegamento ai rispettivi siti internet. Nei mesi scorsi, d'altronde, Sony non ha mai fatto segreto di voler ampliare la propria rosa di sussidiarie dei PlayStation Studios. Nell'agosto di quest'anno, una sezione del Corporate Report 2020 della compagnia specificava infatti che "Sony Interactive Entertainment punta a proseguire le proprie attività di investimento e acquisizione di aziende dalla comprovata creatività e di realtà che vantano tecnologie all'avanguardia". Ben più recenti sono invece le indiscrezioni che vogliono Sony in procinto di acquisire Bluepoint, la software house che ha dato forma all'ottimo remake di Demon's Souls su PS5.