Sony investe $308 milioni per rafforzare PlayStation Studios e IP, anche multipiattaforma

I risultati finanziari comunicati stamane da Sony non si sono rivelati del tutto positivi: la compagnia non ha raggiunto gli obiettivi annuali, a causa delle vendite di PS5 al di sotto delle aspettative e del calo degli abbonati a PlayStation Plus.

Nonostante ciò, Sony non si è data per vinta. Il colosso giapponese si è già assicurato i componenti per produrre 18 milioni di PS5 entro marzo 2023, inoltre ha ricomprato 25 milioni di azioni per ridurre la propria esposizione sui mercati finanziari e ha detto agli azionisti di non preoccuparsi per il calo degli abbonati a PlayStation Plus. In aggiunta a tutto ciò, Sony ha deciso di investire altri 308 milioni di dollari nei PlayStation Studios al fine di perseguire due differenti obiettivi:

Accrescere il potenziale dei propri studi First Party e delle proprie IP

Pubblicare videogiochi First Party su "più piattaforme"

Nel suo intervento rivolto agli azionisti, Sony ha chiarito che il finanziamento di 308 milioni verrà convogliato interamente negli studi già esistenti (come Santa Monica, Insomniac Games e Naughty Dog), dunque non sarà impiegato per l'acquisizione di altre aziende (finalità per la quale sono probabilmente destinati altri fondi). "Intendiamo incrementare le spese per lo sviluppo dei videogiochi per rafforzare il nostro parco software first party presso i nostri studi esistenti con circa 40 miliardi di yen (308 milioni di dollari)", si legge nel resoconto.

Sony ha inoltre reso chiaro che gli stessi fondi verranno impiegati anche per portare questi stessi giochi first party su molteplici piattaforme: "Guardando in avanti, puntiamo ad accrescere il nostro game business rafforzando i nostri giochi first party e portando quei software su più piattaforme". Sony non ha specificato di quali piattaforme sta parlando, ma con tutta probabilità è compreso, oltre a PlayStation 5, anche il PC, sul quale ha già investito con successo portando Days Gone, God of War e Horizon Zero Dawn, ai quali si unirà presto anche Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri.