PlayStation Studios: Sony sta pensando a nuove acquisizioni per il 2023?

A distanza di qualche mese dall'acquisizione di Bungie, sembrerebbe che Sony abbia tutta l'intenzione di proseguire con le acquisizioni che stanno ampliando sempre più il ventaglio di team che vanno a comporre i PlayStation Studios.

A svelarlo è il presidente del colosso nipponico, Hiroki Totoki, il quale ha dichiarato di recente che gli investimenti per nuove acquisizioni sono aumentati del 20% rispetto a quelli dello scorso anno. Una simile dichiarazione per l'anno fiscale corrente non può che significare una cosa: Sony sta per procedere con una nuova acquisizione di rilievo e molto probabilmente ne sapremo di più entro la fine dell'anno. Occorre però precisare che tali investimenti riguardano Sony nel suo complesso e non è da escludere che parte di queste risorse possano essere investite anche in altri ambiti. Insomma, le probabilità che nuove software house si uniscano ai PlayStation Studios è elevata, ma non possiamo averne la certezza.

In ogni caso non si può escludere che l'azienda giapponese voglia procedere con una strategia più aggressiva per contrastare Microsoft, così da avere più frecce al suo arco nel caso in cui l'affare con Activision Blizzard dovesse andare in porto.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che Angie Smets è la nuova Head of Development Strategy dei PlayStation Studios.