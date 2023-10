PlayStation Studios, Sony si prepara a nuovi licenziamenti del proprio organico?

Si direbbe tutt'altro che rosea la situazione in casa Sony, dopo i licenziamenti che hanno coinvolto almeno 25 dipendenti Naughty Dog, sebbene si tratti di una condizione che imperversa in tutta l'industry del gaming da tanti mesi a questa parte. Purtroppo la situazione potrebbe non giungere al termine, visti i possibili allontanamenti in vista.

Il calo dei numeri del personale dell'industria dei videogiochi, con oltre 6 mila licenziamenti avvenuti nel 2023, è specchio di una problematica generale condivisa da molte software house, ma cosa accadrà in casa Sony? A mettere in allarme l'utenza è stato il recente post del Senior Level Designer Daniel Bellemare via LinkedIn, ove lo sviluppatore ha dichiarato: "purtroppo, a seguito di un'ondata di licenziamenti, la scorsa settimana è stata la mia ultima esperienza in PlayStation".

Bellemare allude perciò ad un numero possibilmente ampio di staff prossimo ad abbandonare il proprio posto di lavoro; che vi siano ulteriori revisioni aziendali per i PlayStation Studios? Dopo che nel maggio 2023 Sony ha licenziato i dipendenti di PlayStation Visual Arts al lavoro su un AAA multiplayer, non è da escludere a priori che possano esservi in corso dei cambiamenti ai team interni della compagnia. In attesa di maggiori informazioni in via ufficiale dalla stessa Sony, non ci resta che mostrare il nostro dispiacere per gli sviluppatori che hanno perso il proprio posto di lavoro.