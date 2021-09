PlayStation Studios: Sony prepara nuove acquisizioni? Indizi da noto insider

Soltanto quest'anno, Sony ha ufficializzato le acquisizioni di Housemarque (autori di Returnal), Nixxes Software (che si occuperà principalmente dei porting PC) e, più recentemente Firesprite Studios, i quali hanno peraltro inglobato Fabrik Games dando vita ad uno studio di 265 collaboratori.

Sembra che il colosso nipponico non voglia fermarsi qui, o quantomeno questo è ciò che ha lasciato intendere il noto insider shinobi602, che sulle pagine di ResetEra ha postato una gif tratta da Il Signore degli Anelli che recita: "C'è ancora spazio per altro". A questo criptico messaggio ha in seguito replicato un altro insider, Matt, che in passato si è distinto per aver anticipato dettagli riguardanti le acquisizioni degli Xbox Game Studios. La risposta, che si limita ad un semplice "Ha!", è quanto mai enigmatica e poco eloquente, tuttavia sembra chiaro che si sia creata una certa complicità tra i due.

Sfortunatamente non sono emersi dettagli più specifici riguardo alle prossime mosse che Sony attuerà per espandere ulteriormente la famiglia dei PlayStation Studios. Sappiamo che la casa di PlayStation è molto vicina a Bluepoint, e che la pagina Twitter giapponese di Sony annunciò per errore l'acquisizione degli autori dei remake di Shadow of the Colossus e Demon's Souls. Vi raccomandiamo in ogni caso di prendere con le pinzie quanto riportato e attendere i futuri aggiornamenti che Sony diffonderà in via ufficiale.